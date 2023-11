De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh werd donderdag ruim een vijfde minder waard op de beurs in Frankfurt. Het is het grootste koersverlies voor het bedrijf sinds de beursgang in 2017. Beleggers schrokken van een winstalarm van het bedrijf, dat kampt met een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse markt en hogere kosten.