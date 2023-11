Nog eens honderd mensen hebben een nieuwe stempas aangevraagd bij de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) nadat eerder iets mis was gegaan bij het drukken van de stempassen. Daardoor werden de passen bij het verkeerde adres bezorgd of kwamen ze niet aan. In totaal hebben 520 mensen zich bij de gemeente gemeld, zegt een woordvoerder van de gemeente donderdag.