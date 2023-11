Pensioenfondsen ABP en bpfBOUW stoppen in totaal 400 miljoen euro in de bouw van voornamelijk sociale en middeldure huurwoningen. De pensioenfondsen willen met dat geld betaalbare woningen laten bouwen met huren tot 960 euro per maand, vooral voor mensen met een lager en middeninkomen. Met het geld moeten ruim 1500 woningen worden gebouwd, schreef het AD eerder donderdag.