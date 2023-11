Stichting FrisseWind en Greenpeace willen duidelijkheid van de provincie Noord-Holland over wat die doet met meldingen over rauwe cokes die worden uitgestoten door Tata Steel IJmuiden. De organisaties hebben camera’s opgehangen bij de staalfabriek. Ze zeggen dat dit jaar in elk geval zestien rookwolken zijn waargenomen die duiden op uitstoot van rauwe cokes.