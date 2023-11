Verzekeraar Aegon heeft naar eigen zeggen sterke verkopen behaald bij zijn Amerikaanse activiteiten in het derde kwartaal. Het bedrijf heeft zich grotendeels teruggetrokken van de Nederlandse markt na de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR in juli. Door die samenvoeging is een van de grootste verzekeraars in Nederland ontstaan.