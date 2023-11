ActiZ: geen lef en daadkracht in plannen politiek over ouderenzorg

Het ontbreekt de politiek aan „lef en daadkracht” als het gaat om ouderenzorg, terwijl dat met de toenemende vergrijzing en dito zorgvraag hard nodig is. Dat zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ in een gesprek met het ANP. Vergrijzing is niet alleen een vraagstuk voor de zorg, maar „een vraagstuk dat ons allemaal aangaat”. Ze roept de politiek op met een brede visie te komen op de ouderenzorg én het eerlijke verhaal te vertellen.