Wie vaak naar de wc moet, is in de Gelderse gemeente West Maas en Waal het beste af. Daar zijn de meeste mogelijkheden buitenshuis. De gemeente heeft Veere van de troon gestoten, dat vorig jaar als beste plaats voor mensen met hoge nood uit de bus kwam en nu op de derde plaats staat. Op de tweede plaats staat dit jaar Amersfoort, kortgeleden ook al gelauwerd als European City of the Year.