De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Chinese leider Xi Jinping tijdens een persconferentie na afloop van hun ontmoeting een dictator genoemd. Een journalist vroeg de president of hij Xi nog steeds een dictator zou noemen. Daarop zei Biden: „Nou kijk, dat is hij. Hij is een dictator in zoverre dat hij een vent is die een land runt, een communistisch land dat is gebaseerd op een regeringswijze die totaal verschillend is van de onze.”