Heidema gaat voor tweede termijn als commissaris in Overijssel

Andries Heidema gaat voor zijn tweede termijn van zes jaar als commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De 61-jarige Groninger heeft demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten dat hij in aanmerking wil komen voor herbenoeming. Heidema is sinds 11 juli 2018 commissaris in Overijssel, als opvolger van Ank Bijleveld. Zijn eerste termijn van zes jaar loopt komende zomer af.