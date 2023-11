Schap moet bouwlocatie bij gemaal ontruimen om hoogwater

Waterschap Rivierenland moet bouwmateriaal en machines weghalen van een bouwlocatie in de uiterwaarden bij het Gelderse Doornenburg. Het schap is daar bezig met de bouw van een groot gemaal, maar in het weekend loopt de bouwlocatie naar verwachting onder water door de stijgende waterstanden in de grote rivieren. De aannemers en het schap verwijderen donderdag en vrijdag alle spullen, aldus het schap, en dat zal tot meer werkverkeer op de Rijndijk leiden.