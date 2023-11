AVRO-presentator en journalist Karel van de Graaf (72) overleden

Presentator Karel van de Graaf is dinsdagavond op 72-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de familie woensdag bekend. Van de Graaf was al een tijdje ziek en leed aan de ziekte van Alzheimer. Hij overleed thuis in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. De presentator was tussen 1969 en 2007 werkzaam voor de AVRO. Hij was onder meer bekend als presentator van Televizier, de talkshow Karel en twee seizoenen van Wie is de Mol?