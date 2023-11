Het Britse hooggerechtshof heeft bevestigd dat het regeringsplan om illegale immigranten in een deal met Rwanda naar Afrika te deporteren onwettig is. Het plan van de Conservatieve regering moest mensen ervan weerhouden met bootjes naar Engeland te gaan. Deze illegale immigranten zouden onmiddellijk gedeporteerd worden en nooit aanspraak kunnen maken op een verblijfsstatus in het Verenigd Koninkrijk.