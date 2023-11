Staatssecretaris de fout in bij informatie vreemdelingenbewaring

Staatssecretaris Christophe van der Maat (Asielzaken) geeft asielzoekers in vreemdelingenbewaring niet de benodigde informatie in de taal die de asielzoeker spreekt of verstaat, terwijl hij daartoe wel wettelijk verplicht is. De staatssecretaris voldoet daarmee niet aan de eisen van de informatieplicht die de bewindspersoon heeft, oordeelt de Raad van State. De bewaring van een asielzoeker hoeft echter niet te worden opgeheven, want diegene is volgens de hoogste rechter niet in zijn belangen geschaad.