Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent heeft de verkopen in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw zien stijgen. In het vorige kwartaal nam de omzet van het bedrijf, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, ook al toe. Topman Ma Huateng van Tencent sprak van een „solide” omzetgroei in de verslagperiode.