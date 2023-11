Amsterdam ‘teleurgesteld’ over uitstel krimp Schiphol

De gemeente Amsterdam laat weten teleurgesteld te zijn over het besluit van het kabinet om de geplande krimp van vluchten op Schiphol op te schorten. Dat besluit maakte demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) dinsdag bekend. Eerder was het plan om volgende zomer het aantal vliegbewegingen te laten krimpen naar 460.000. Dat is nu op de lange baan geschoven uit angst voor grote juridische bezwaren vanuit de Verenigde Staten en Europa.