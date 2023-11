Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart kleurde iedere provincie nog BBB-groen. Nu, dik een halfjaar later, is het de vraag of het de partij van Caroline van der Plas lukt 10 zetels te halen. Hoe reëel is de optie dat de BoerBurgerBeweging (BBB) op 22 november opnieuw verrast?