Het water in de Maas bij Sint Pieter in Zuid-Limburg staat woensdag hoog. In de loop van de dag zakt het rivierpeil weer, om waarschijnlijk aan het eind van de week weer te stijgen. De kans dat het water dan zo hoog komt te staan dat maatregelen nodig zijn schat Rijkswaterstaat op 20 procent. Waterschap Limburg houdt de situatie scherp in de gaten maar noemt die niet verontrustend.