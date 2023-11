Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en de directeur van Staatsbosbeheer hebben woensdag 2024 uitgeroepen tot Jaar van het bos. „Van bossen wordt iedereen blij. En ze slaan CO2 op. Ik zie graag meer bomen in Nederland, niet alleen in natuurgebieden maar ook in de stedelijke omgeving en op het boerenland”, aldus Van der Wal. Het is woensdag de Nationale Boomfeestdag.