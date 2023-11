De Gezondheidsraad brengt woensdag advies uit over het aanbieden van dragerschapstesten aan mensen die moeder of vader willen worden. Met de uitkomst van zo’n screening kunnen zij vooraf zien of het risico bestaat dat hun kind een erfelijke ziekte zal hebben. Zo kunnen mensen beter beslissen of ze een baby van zichzelf willen, van voortplanting afzien, of bijvoorbeeld donorzaad willen gebruiken.