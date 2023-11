Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio heeft dinsdag tijdens een deskundigenoverleg in de Eerste Kamer sterk aangedrongen op invoering van de spreidingswet. Met deze wet kunnen gemeenten worden gedwongen om plaats te maken voor de opvang van asielzoekers. Het is nog lang niet zeker of de spreidingswet door de Eerste Kamer komt.