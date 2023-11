Europese beurzen op winst na meevallende inflatiecijfers VS

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw met winst gesloten, net als de aandelenmarkten elders in Europa. Het sentiment kreeg steun van meevallende cijfers over de Amerikaanse inflatie, waardoor de vrees voor meer renteverhogingen in de Verenigde Staten afzwakte. Betalingsverwerker Adyen zette zijn opmars verder door. In de MidKap was Just Eat Takeaway een opvallende winnaar dankzij goede cijfers van de Duitse branchegenoot Delivery Hero.