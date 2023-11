Politieagent reed bijna 130 voor dodelijk ongeluk Eindhoven

De 26-jarige politieagent die wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Eindhoven vorig jaar december, zou maximaal 129 kilometer per uur hebben gereden in de bebouwde kom. „Het was veel te hard en het had nooit mogen gebeuren. Ik heb spijt dat ik het gedaan heb”, zei de agent dinsdag in de rechtbank in Den Bosch, waar hij terechtstaat voor het ongeval waarbij een 31-jarige motorrijder uit Eindhoven om het leven kwam.