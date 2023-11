In het Brabantse dorp Westerbeek loopt een proef die moet uitwijzen of houtsnippers een bijdrage kunnen leveren aan het schoner maken van sloten door drainagewater te zuiveren van stikstof. Grondwater wordt via een zogeheten bioreactor met houtsnippers gefilterd, waarbij bacteriën in de snippers stikstof omzetten in onschadelijk stikstofgas. Dat voorkomt dat stikstof op natuurgebieden neerslaat.