Het gemak waarmee de vermeende leden van een Amsterdamse moordbende tussen 2013 en 2015 beschikten over leven en dood is „huiveringwekkend en getuigt van absolute gewetenloosheid”. Dat zeiden de aanklagers dinsdag in de rechtbank op Schiphol bij het begin van hun requisitoir in het hoger beroep van vijf mannen die deel zouden hebben uitgemaakt van de groep.