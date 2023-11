Geen explosief gevonden in basisschool Oisterwijk

Er is geen explosief gevonden in de basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan in het Noord-Brabantse Oisterwijk, waar eerder dinsdagochtend een verwarde man binnen was gedrongen. Dat laat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. De man gedroeg zich agressief en had mogelijk een wapen bij zich, meldde de politie eerder. Ook waren er zorgen dat hij een explosief had achtergelaten. De politie had hier geen directe aanwijzingen voor, maar deed voor de zekerheid toch onderzoek, aldus een woordvoerder.