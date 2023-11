Sommige landen hebben extra maatregelen voorgesteld in de strijd tegen klimaatverandering, maar er is nog veel meer actie nodig, signaleert VN-organisatie UNFCCC in een nieuw rapport. De wereld is bij lange na nog niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.