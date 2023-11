Een zeldzame postzegel is vorige week voor 2 miljoen dollar (1,87 miljoen euro) geveild. Nooit eerder ging een Amerikaanse postzegel voor zoveel geld onder de hamer. De koper is de 76-jarige Amerikaan Charles Hack, die aan The Washington Post vertelt dat hij al van kinds af aan droomde van de postzegel de Inverted Jenny, die hij „de heilige graal van de postzegelwereld” noemt.