De douane neemt in Friesland en Groningen extra maatregelen om drugssmokkel tegen te gaan, meldt demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Douane) tijdens een werkbezoek aan de Eemshaven in Groningen. Dat is volgens haar nodig om te voorkomen dat smokkelaars uitwijken naar havens in het noorden van het land, nu de strenge aanpak van drugssmokkel in de havens van Rotterdam en Vlissingen lijkt te werken.