De eerste satelliet die door Nederlandse studenten is gebouwd, vergaat maandag in de dampkring. Na ruim vijftien jaar komt een einde aan de missie van de kleine satelliet Delfi-C3 van de TU Delft. De zwaartekracht trekt het apparaatje de dampkring in. Het verandert bij zijn ondergang in een vuurbal en er blijft niets van over.