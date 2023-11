Politicoloog: wantrouwen zorgt niet direct voor lagere opkomst

Wantrouwen in de politiek leidt naar verwachting niet direct tot een lagere opkomst bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. „Ook mensen die zeggen dat ze geen vertrouwen hebben in ‘dit zooitje’ gaan naar de stembus om voor een partij te kiezen die het in hun ogen wel goed doet”, zegt Hans Vollaard, hoofddocent politicologie aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht de opkomst bij onder meer de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar.