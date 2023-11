Wilders wil andere EU-regels migratie en anders opt-out

PVV-leider Geert Wilders wil samen met andere EU-landen een versoepeling van de Europese regels rondom migratie en asiel bewerkstelligen. Hij vindt dat Nederland hier veel meer zeggenschap over moet krijgen. Wilders wil zelf een veel strenger asielbeleid. Als de EU daartoe niet bereid is, moet Nederland kiezen voor een opt-out, zei Wilders in een interview met het Radio 1 Journaal. Dat betekent dat Nederland zich niet houdt aan de EU-regels over migratie en asiel. Als Nederland zich daar „met een iets steviger vuist op tafel” hard voor gaat maken, moet versoepeling van die regels lukken, denkt de PVV-leider.