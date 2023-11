De Verenigde Staten zijn bereid pro-Iraanse groeperingen onder vuur te blijven nemen in Syrië en Irak zolang Amerikaanse strijdkrachten worden aangevallen in die landen. „Deze aanvallen moeten stoppen en als ze niet stoppen, zullen wij niet aarzelen om te doen wat nodig is”, zei de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin na een ontmoeting met zijn Zuid-Koreaanse collega in Seoul.