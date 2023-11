Het verdachte pakketje dat zondagavond is gevonden op spoor 1 van Amsterdam Centraal bevat geen explosieven. Dat blijkt uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), meldt de politie. De politie heeft wel een verdachte aangehouden in een trein in Zandvoort, kort na de melding. Het gaat om een 37-jarige man uit Schiedam. Zijn rol wordt onderzocht en hij zit voorlopig vast.