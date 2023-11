Leden van de Britse koninklijke familie hebben zondag de herdenkinsplechtigheid geleid in het centrum van Londen ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers. Dit is gebruikelijk op de zondag die het dichtst is bij de elfde november, de dag van dodenherdenking in veel landen die aan de eerste Wereldoorlog deelnamen. Die eindigde op 11 november 1918 met een wapenstilstand toen het Duitse keizerrijk tenslotte de strijd opgaf.