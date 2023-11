De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft „openhartige en productieve” gesprekken gevoerd met de Chinese vicepremier He Lifeng over de economische relatie tussen de Verenigde Staten en China. Dat stelde het ministerie van Financiën in een verklaring. Yellen sprak de afgelopen dagen met He in San Francisco in aanloop naar de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in die stad.