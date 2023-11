De autoriteiten hebben in verschillende Europese landen vijf verdachten aangehouden voor extreemrechts terrorisme. Het onderzoek, dat ondersteund werd door de Europese samenwerkingsorganisaties Eurojust en Europol, was een initiatief vanuit België. Ook het openbaar ministerie in Rotterdam heeft meegewerkt, laat Europol weten. Gevreesd werd dat er „binnenkort acties” zouden volgen.