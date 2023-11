Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch 2,5 miljoen boete geëist tegen het chemisch bedrijf OCI op industrieterrein Chemelot in Geleen. Volgens het OM heeft het bedrijf bij de productie van ammoniak in november 2015 niet alles gedaan om een lekkage van gevaarlijke gassen en een brand te voorkomen. Eerder vrijdag eiste het OM eenzelfde boete tegen AnQore, ook op Chemelot.