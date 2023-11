Vergelijker: gemiddelde stijging basispremie 10,60 euro

Nog niet alle zorgverzekeraars hebben hun premies voor het nieuwe jaar al gemeld, maar volgens de vergelijkingssite Geld.nl komt de premiestijging bij de verschillende basisverzekeringen vooralsnog neer op gemiddeld 10,60 euro per maand. Dat is bij het verplichte eigen risico van 385 euro. Daarmee is die gemiddelde maandpremie 7,6 procent hoger dan dit jaar. Dat is dus wel een fractie lager dan de regering voorzag in de miljoenennota.