Bij zorgverzekeraar VGZ gaan de premies van in elk geval twee van de drie verschillende basisverzekeringen met 5 euro omhoog. De premier van de derde wordt dit weekeinde bekend. In de miljoenennota van dit jaar zei de regering een stijging te verwachten van de premie voor de basisverzekering met „ongeveer” 12 euro naar gemiddeld 149 euro per maand.