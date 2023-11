Een brand in een winkel in Son die eerst onder controle leek, blijkt donderdagavond toch weer even te zijn opgelaaid. De brandweer ontdekte een brandhaard in het dak, en sloeg opnieuw alarm. De brandweer is inmiddels met acht bluswagens ter plaatse om het vuur aan te pakken en het dak deels te kunnen slopen. Op die manier hoopt de brandweer het vuur er snel uit te krijgen.