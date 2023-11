Provincies zoeken steun bij kabinet voor behoud regionaal vervoer

De koepel van provincies IPO, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben het demissionaire kabinet in een brief opgeroepen een besluit over het verlagen van de vergoeding voor het vervoer van studenten met een jaar uit te stellen. Ze wijzen erop dat als het ministerie van OCW toch vasthoudt aan een korting van circa 200 miljoen euro dit onder meer zal leiden tot prijsstijgingen in het ov en het schrappen van buslijnen.