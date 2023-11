Projectontwikkelaars zijn positief over de aanpassingen van minister Hugo de Jonge aan zijn wetsvoorstel voor de regulering van de middenhuur. De woonminister laat daarmee zien „zijn best te doen om het investeringsklimaat in middenhuur overeind te houden”, zegt directeur Jan Fokkema van de belangenorganisatie voor projectontwikkelaars Neprom.