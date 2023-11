Het Woudagemaal in Lemmer is donderdag weer ingeschakeld, nadat Wetterskip Fryslân het historische stoomgemaal woensdagmiddag na vijf dagen juist had stilgelegd. Volgens een woordvoerder van het schap is de waterstand in de Friese meren, sloten en kanalen nog zo hoog dat extra bemaling nodig is om wateroverlast te voorkomen. Het gemaal blijft in elk geval vrijdag en misschien ook zaterdag in bedrijf.