De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente in de eurozone niet verder verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zei ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau tegen Radio Classique. Volgens de Franse centralebankpresident laat de inflatie in het eurogebied een „duidelijke neerwaartse” trend zien en hoeven de leenkosten niet nog verder omhoog.