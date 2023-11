Vanaf volgende week maandag tot en met 3 december rijden treinen via een aangepaste dienstregeling van, naar en via Schiphol om werkzaamheden. Door de werkzaamheden van ProRail is een aantal sporen niet te gebruiken. NS adviseert reizigers die in deze drie weken via de luchthaven moeten reizen, om kort van tevoren de reisplanner te checken.