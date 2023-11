Partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie uit voorzichtige kritiek op haar collega Chris Stoffer van de SGP. Hij is van plan om donderdag met wakers bij een abortuskliniek te staan. Dat zou Bikker niet doen, zegt ze in het Radio 1 Journaal. De politica is ook tegen abortus, maar vindt het beter als mensen naast vrouwen gaan staan die een abortus willen plegen in plaats van tegenover ze.