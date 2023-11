Een van de meesterwerken van de Spaanse schilder Pablo Picasso (1881-1973), Vrouw met Horloge, is woensdag verkocht op de veiling Sotheby’s in New York. Het doek uit 1932 bracht 139,3 dollar (130,1 miljoen euro) op, het op een na hoogste bedrag dat ooit voor een kunstwerk werd betaald. Vrouwen van Algiers (Versie ’O’), eveneens van Picasso, bracht 179,3 miljoen dollar (167,3 miljoen euro) op bij Christie’s in 2015.