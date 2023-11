Oekraïne, Moldavië, Georgië en ook Bosnië zijn nog niet verzekerd van een nieuwe stap naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Ze hebben alle vier in meer of mindere mate een gunstige beoordeling van de Europese Commissie gekregen. Maar de EU-landen gaan erover, en die zijn volgens diplomaten voorlopig niet allemaal even enthousiast.