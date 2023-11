Coalitie en oppositie Friesland ruziën over geld in reserve

De Friese coalitiepartijen en de oppositie worden het niet eens over geld uit de vrij aanwendbare reserve (var) tijdens de vergadering over de begroting. De oppositiepartijen hadden het idee dat ze buitenspel werden gezet, doordat 25 miljoen euro in de begroting al was toegekend, terwijl daar nog geen beleid aan was gekoppeld. Gedeputeerde Eke Folkerts (Financiën) zei dat Provinciale Staten bij elk nieuw plan van het bestuur nog moet instemmen.