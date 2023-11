China heeft zijn volledige medewerking beloofd in een onderzoek naar schade aan een onderzeese gaspijpleiding tussen Finland en Estland. Dat meldt de Finse minister van Buitenlandse Zaken Elina Valtonen aan persbureau Reuters. Het gaat om een lek in de Balticconnector-gaspijplijn in de Oostzee, waar volgens Finland mogelijk een Chinees schip bij betrokken is geweest.